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  4. Тренер Челси — о переходе Мудрика: «Трансферный шум не комментирую»
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 19:27 |
898
1

Тренер Челси — о переходе Мудрика: «Трансферный шум не комментирую»

Грэм Поттер не обсуждает трансферы

04 января 2023, 19:27 |
898
1
Тренер Челси — о переходе Мудрика: «Трансферный шум не комментирую»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Грэм Поттер отказался отвечать на вопрос журналиста по поводу возможных трансферов хавбека Михаила Мудрика и полузащитника Энцо Фернандеса.

«Нам приходится иметь дело с этим трансферным шумом, когда нас связывают со всеми доступными игроками. Я вопросы возможных новичков не комментирую», — сказал Поттер.

Сообщается, что «Челси» готов не только перебить предложение «Арсенала» в борьбу за Мудрика, но и отдать за Фернандеса, ставшего лучшим молодым игроком ЧМ-2022, около 120 миллионов евро.

Если два трансфера состоятся, что Синие потратят около 200 миллионов евро.

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Челси Михаил Мудрик Энцо Фернандес Шахтер Донецк Бенфика Грэм Поттер
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
я думал по Фернандесу там все на мази, а они еще выбирают
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