Тренер Челси — о переходе Мудрика: «Трансферный шум не комментирую»

Наставник «Челси» Грэм Поттер отказался отвечать на вопрос журналиста по поводу возможных трансферов хавбека Михаила Мудрика и полузащитника Энцо Фернандеса.

«Нам приходится иметь дело с этим трансферным шумом, когда нас связывают со всеми доступными игроками. Я вопросы возможных новичков не комментирую», — сказал Поттер.

Сообщается, что «Челси» готов не только перебить предложение «Арсенала» в борьбу за Мудрика, но и отдать за Фернандеса, ставшего лучшим молодым игроком ЧМ-2022, около 120 миллионов евро.

Если два трансфера состоятся, что Синие потратят около 200 миллионов евро.