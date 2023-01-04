Артета об усилении Арсенала: «Мы не можем потерять это трансферное окно»

В матче АПЛ против «Ньюкасла», который завершился вничью 0:0, наставник «Арсенала» Микель Артета сделал всего одну замену, так как у тренера нет широкого выбора футболистов.

Артета надеется на усиление состава до конца января.

«Трансферы — это вопрос к нашему спортивному директору Эду. Но я знаю, что мы постоянно пытаемся усилить состав, каждое трансферное окно. Мы сделаем все, чтобы усилиться, потому что сейчас не имеем права терять ни одного трансферного окна».

«У нас сейчас тот же состав, что и был летом, но мы попробуем его усилить», — сказал Артета.

Приоритетом клуба является хавбек Михаил Мудрик, но в борьбу за украинца включился «Челси».