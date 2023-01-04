Давид ДЕ ХЕА: «Надеюсь завершить карьеру в Манчестер Юнайтед»
Испанский вратарь не хочет менять клубную прописку
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о ситуации со своим будущим. Ранее сообщалось, что испанец согласился на сокращение зарплаты, и вскоре его контракт будет продлен.
«Я очень расслаблен. Я сосредоточен на тренировках и стараюсь выступать как можно лучше. Уверен, все закончится хорошо.
Могу ли я завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»? Я надеюсь на это. Я говорил, что этой мой клуб, я провел здесь много лет. Здесь я счастлив, для меня честь быть игроком этого клуба», - сказал Де Хеа.
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