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  4. Давид ДЕ ХЕА: «Надеюсь завершить карьеру в Манчестер Юнайтед»
Англия
04 января 2023, 16:38 | Обновлено 04 января 2023, 17:07
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Давид ДЕ ХЕА: «Надеюсь завершить карьеру в Манчестер Юнайтед»

Испанский вратарь не хочет менять клубную прописку

04 января 2023, 16:38 | Обновлено 04 января 2023, 17:07
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Давид ДЕ ХЕА: «Надеюсь завершить карьеру в Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о ситуации со своим будущим. Ранее сообщалось, что испанец согласился на сокращение зарплаты, и вскоре его контракт будет продлен.

«Я очень расслаблен. Я сосредоточен на тренировках и стараюсь выступать как можно лучше. Уверен, все закончится хорошо.

Могу ли я завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»? Я надеюсь на это. Я говорил, что этой мой клуб, я провел здесь много лет. Здесь я счастлив, для меня честь быть игроком этого клуба», - сказал Де Хеа.

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Источник Manchester Evening News
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