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Англия
04 января 2023, 15:25 | Обновлено 04 января 2023, 15:31
335
0

Эвертон может уволить Лэмпарда

Результаты «ирисок» оставляют желать лучшего

04 января 2023, 15:25 | Обновлено 04 января 2023, 15:31
335
0
Эвертон может уволить Лэмпарда
Instagram. Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард может покинуть должность главного тренера «Эвертона» уже в ближайшее время.

Напомним, что во вторник «Эвертон» проиграл на своем поле «Брайтону» со счетом 1:4. Фанаты «ирисок» освистали свою команду после финального свистка.

Фрэнк Лэмпард работает у руля «Эвертона» почти год – его назначили в конце января 2022 года. С тех пор под руководством молодого специалиста мерсисайдцы провели 41 матч. В них команда отпраздновала 12 побед при 8 ничьих и 21 поражении.

На текущий момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Фрэнк Лэмпард Эвертон
Источник talkSPORT
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