Эвертон может уволить Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард может покинуть должность главного тренера «Эвертона» уже в ближайшее время.

Напомним, что во вторник «Эвертон» проиграл на своем поле «Брайтону» со счетом 1:4. Фанаты «ирисок» освистали свою команду после финального свистка.

Фрэнк Лэмпард работает у руля «Эвертона» почти год – его назначили в конце января 2022 года. С тех пор под руководством молодого специалиста мерсисайдцы провели 41 матч. В них команда отпраздновала 12 побед при 8 ничьих и 21 поражении.

На текущий момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.