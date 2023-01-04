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  4. ХАВИ: «Не хочу, чтобы Депай уходил»
Испания
04 января 2023, 15:02 | Обновлено 04 января 2023, 15:09
182
0

ХАВИ: «Не хочу, чтобы Депай уходил»

Наставник «Барселоны» – о перспективах нидерландца

04 января 2023, 15:02 | Обновлено 04 января 2023, 15:09
182
0
ХАВИ: «Не хочу, чтобы Депай уходил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о трансферных планах каталонского клуба на зимнем рынке.

«Не хочу, чтобы Депай или любой другой игрок «Барселоны» уходил от нас в январе. Никаких серьезных изменений мы не планируем во время зимнего трансферного окна.

Предложение от «Ньюкасла» по Депаю? Нам никогда не приходило никаких запросов по Мемфису от этого клуба», - сказал Хави.

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Хави Мемфис Депай Барселона
Источник Фабрицио Романо
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