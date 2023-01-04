ХАВИ: «Не хочу, чтобы Депай уходил»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о трансферных планах каталонского клуба на зимнем рынке.

«Не хочу, чтобы Депай или любой другой игрок «Барселоны» уходил от нас в январе. Никаких серьезных изменений мы не планируем во время зимнего трансферного окна.

Предложение от «Ньюкасла» по Депаю? Нам никогда не приходило никаких запросов по Мемфису от этого клуба», - сказал Хави.