Испания04 января 2023, 15:02 | Обновлено 04 января 2023, 15:09
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ХАВИ: «Не хочу, чтобы Депай уходил»
Наставник «Барселоны» – о перспективах нидерландца
04 января 2023, 15:02 | Обновлено 04 января 2023, 15:09
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о трансферных планах каталонского клуба на зимнем рынке.
«Не хочу, чтобы Депай или любой другой игрок «Барселоны» уходил от нас в январе. Никаких серьезных изменений мы не планируем во время зимнего трансферного окна.
Предложение от «Ньюкасла» по Депаю? Нам никогда не приходило никаких запросов по Мемфису от этого клуба», - сказал Хави.
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