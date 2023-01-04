Италия04 января 2023, 14:25 | Обновлено 04 января 2023, 14:30
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ВИДЕО. Трубин и Тоттенхэм, Челси и Мудрик, ставим на Интер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
04 января 2023, 14:25 | Обновлено 04 января 2023, 14:30
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1. Тоттенхэм присматривается к Трубину
2. Названы самые оплачиваемые футболисты мира
3. Челси проведет переговоры с Шахтером
4. Прогноз на матч Интер - Наполи
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
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