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Италия
04 января 2023, 14:25 | Обновлено 04 января 2023, 14:30
218
0

ВИДЕО. Трубин и Тоттенхэм, Челси и Мудрик, ставим на Интер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

04 января 2023, 14:25 | Обновлено 04 января 2023, 14:30
218
0
ВИДЕО. Трубин и Тоттенхэм, Челси и Мудрик, ставим на Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Тоттенхэм присматривается к Трубину
2. Названы самые оплачиваемые футболисты мира
3. Челси проведет переговоры с Шахтером
4. Прогноз на матч Интер - Наполи

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Источник Sport.ua
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