Англия04 января 2023, 13:05 | Обновлено 04 января 2023, 13:23
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Антонио КОНТЕ: «Моя главная задача – выстроить надежный проект»
Наставник «Тоттенхэма» назвал свою задачу в клубе
04 января 2023, 13:05 | Обновлено 04 января 2023, 13:23
141
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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии поединка против «Кристал Пэлас» рассказал о том, какие ставит перед собой задачи в стане «шпор».
«Моя главная задача здесь – выстроить надежный проект, а не выиграть чемпионский титул в Премьер-лиге. Если буду доволен своей работой, то останусь в «Тоттенхэме». Однако если не буду уверен на 100 процентов, что все делаю правильно, то могу покинуть команду», - сказал Конте.
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