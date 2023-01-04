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Англия
04 января 2023, 13:05 | Обновлено 04 января 2023, 13:23
141
0

Антонио КОНТЕ: «Моя главная задача – выстроить надежный проект»

Наставник «Тоттенхэма» назвал свою задачу в клубе

04 января 2023, 13:05 | Обновлено 04 января 2023, 13:23
141
0
Антонио КОНТЕ: «Моя главная задача – выстроить надежный проект»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии поединка против «Кристал Пэлас» рассказал о том, какие ставит перед собой задачи в стане «шпор».

«Моя главная задача здесь – выстроить надежный проект, а не выиграть чемпионский титул в Премьер-лиге. Если буду доволен своей работой, то останусь в «Тоттенхэме». Однако если не буду уверен на 100 процентов, что все делаю правильно, то могу покинуть команду», - сказал Конте.

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Антонио Конте
Источник Фабрицио Романо
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