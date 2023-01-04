Клуб АПЛ хочет избавиться от экс-форварда Зари, купленного летом

Клуб английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» в январское трансферное окно будет искать покупателей на 25-летнего нигерийского форварда Эммануэля Денниса, известного в Украине по выступлениям в составе «Зари».

Нападающий был подписан «лесниками» летом минувшего года за 15 миллионов евро из «Уотфорда», однако уже разочаровал тренерский штаб и руководство клуба.

Деннис отличился только 1 забитым мячом в 10 поединках АПЛ, из-за чего в «Ноттингем Форест» хотели бы расстаться с африканцем, чтобы разгрузить состав и зарплатную ведомость.