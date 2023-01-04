Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб АПЛ хочет избавиться от экс-форварда Зари, купленного летом
Англия
04 января 2023, 12:04 |
1045
0

Клуб АПЛ хочет избавиться от экс-форварда Зари, купленного летом

Эммануэль Деннис не впечатлил руководство «лесников»

04 января 2023, 12:04 |
1045
0
Клуб АПЛ хочет избавиться от экс-форварда Зари, купленного летом
Instagram

Клуб английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» в январское трансферное окно будет искать покупателей на 25-летнего нигерийского форварда Эммануэля Денниса, известного в Украине по выступлениям в составе «Зари».

Нападающий был подписан «лесниками» летом минувшего года за 15 миллионов евро из «Уотфорда», однако уже разочаровал тренерский штаб и руководство клуба.

Деннис отличился только 1 забитым мячом в 10 поединках АПЛ, из-за чего в «Ноттингем Форест» хотели бы расстаться с африканцем, чтобы разгрузить состав и зарплатную ведомость.

По теме:
Все-таки Тоттенхэм? Лондонцы подали официальный запрос по Малиновскому
Тоттенхэм присматривается к Трубину
Хавбек, покинувший Кривбасс, может продолжить карьеру в Армении
Эммануэль Деннис Ноттингем Форест трансферы АПЛ трансферы Эммануэль Бонавентуре Деннис
Источник The Telegraph
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
Футбол | 03 января 2023, 14:11 27
Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро

Переговоры двух клубов продолжаются

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Футбол | 03 января 2023, 13:59 1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»

Футбольный эксперт уверен, что тренером нужно было назначать Юрия Гуру

Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Теннис | 04.01.2023, 10:20
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Чтоб шлангом не прикидывалась. Костюк обыграла русскую казашку в Австралии
Лидер против лидера. Днепр-1 проведет спарринг с польской командой украинца
Футбол | 04.01.2023, 12:25
Лидер против лидера. Днепр-1 проведет спарринг с польской командой украинца
Лидер против лидера. Днепр-1 проведет спарринг с польской командой украинца
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Футбол | 03.01.2023, 17:29
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 6
Бокс
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
03.01.2023, 19:00 7
Футбол
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
03.01.2023, 09:15 10
Теннис
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
03.01.2023, 21:09 4
Война
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
02.01.2023, 11:50 13
Футбол
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
03.01.2023, 11:06 13
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
03.01.2023, 06:41 13
Футбол
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
02.01.2023, 23:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности