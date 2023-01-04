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WTA
04 января 2023, 07:56 | Обновлено 04 января 2023, 07:57
406
0

Матч Снигур в Канберре прерван

Украинка играет в 1/8 финала турнира ITF

04 января 2023, 07:56 | Обновлено 04 января 2023, 07:57
406
0
Матч Снигур в Канберре прерван
WTA. Дарья Снигур

20-летняя киевлянка Дарья Снигур (№148 WTA) на турнире ITF W60 в Канберре (Австралия) после победы над Симоной Вальтерт из Швейцарии за путевку в четвертьфинал сошлась с местной теннисисткой Астрой Шарма (№233 WTA).

Девушки начали игру в запланированное время, но уже через 4 минуты были вынуждены корт покинуть. Их оттуда выгнал дождь. Встреча была прервана в первом гейме первого сета. Со счетом 40:15 на своей подаче вела Дарья Снигур.

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Дарья Снигур ITF Канберра Астра Шарма
Источник Sport.ua
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