Матч Снигур в Канберре прерван

20-летняя киевлянка Дарья Снигур (№148 WTA) на турнире ITF W60 в Канберре (Австралия) после победы над Симоной Вальтерт из Швейцарии за путевку в четвертьфинал сошлась с местной теннисисткой Астрой Шарма (№233 WTA).

Девушки начали игру в запланированное время, но уже через 4 минуты были вынуждены корт покинуть. Их оттуда выгнал дождь. Встреча была прервана в первом гейме первого сета. Со счетом 40:15 на своей подаче вела Дарья Снигур.