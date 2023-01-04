СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января

В среду, 4 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:30 Салернитана – Милан

7.10 – 4.58 – 1.52

19:30 Кремонезе – Ювентус

5.40 – 4.02 – 1.72

21:30 Саутгемптон – Ноттингем Форест

2.09 – 3.54 – 3.90

21:45 Интер – Наполи

2.42 – 3.48 – 3.18

21:45 Лидс – Вест Хэм

2.58 – 3.70 – 2.79

22:00 Астон Вилла – Вулверхэмптон

1.99 – 3.68 – 4.12

22:00 Кристал Пэлас – Тоттенхэм

3.36 – 3.58 – 2.28

ТЕННИС

08:30 Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария – Людмила Киченок / Алена Остапенко

3.90 – 1.23

ХОККЕЙ

21:30 Чехия U20 – Швеция U20

2.47 – 4.20 – 2.44

БАСКЕТБОЛ

19:00 Раквере Тарвас – Прометей

13.50 – 1.01