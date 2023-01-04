СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
Важные события во всех видах спорта
В среду, 4 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:30 Салернитана – Милан
19:30 Кремонезе – Ювентус
21:30 Саутгемптон – Ноттингем Форест
21:45 Интер – Наполи
21:45 Лидс – Вест Хэм
22:00 Астон Вилла – Вулверхэмптон
22:00 Кристал Пэлас – Тоттенхэм
ТЕННИС
08:30 Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария – Людмила Киченок / Алена Остапенко
ХОККЕЙ
21:30 Чехия U20 – Швеция U20
БАСКЕТБОЛ
19:00 Раквере Тарвас – Прометей
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