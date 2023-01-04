Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
Англия
04 января 2023, 00:27 |
20
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января

Важные события во всех видах спорта

04 января 2023, 00:27 |
20
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
Twitter

В среду, 4 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:30 Салернитана – Милан

7.10 – 4.58 – 1.52

19:30 Кремонезе – Ювентус

5.40 – 4.02 – 1.72

21:30 Саутгемптон – Ноттингем Форест

2.09 – 3.54 – 3.90

21:45 Интер – Наполи

2.42 – 3.48 – 3.18

21:45 Лидс – Вест Хэм

2.58 – 3.70 – 2.79

22:00 Астон Вилла – Вулверхэмптон

1.99 – 3.68 – 4.12

22:00 Кристал Пэлас – Тоттенхэм

3.36 – 3.58 – 2.28

ТЕННИС

08:30 Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария – Людмила Киченок / Алена Остапенко

3.90 – 1.23

ХОККЕЙ

21:30 Чехия U20 – Швеция U20

2.47 – 4.20 – 2.44

БАСКЕТБОЛ

19:00 Раквере Тарвас – Прометей

13.50 – 1.01

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
прогнозы букмекеров главные матчи дня Ставка от Фанспорт FanSport
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона
Футбол | 03 января 2023, 23:59 0
Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона
Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона

Королевский клуб пробился в 1/8 финала Кубка Короля

Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Футбол | 03 января 2023, 19:00 5
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины
Какую команду возглавит Петраков после сборной Украины

Блогер Sport.ua – о дальнейшей судьбе экс-наставника сборной Украины

Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
Футбол | 03.01.2023, 23:40
Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
Футбол | 03.01.2023, 06:41
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
ПОВОРОЗНЮК: «За внесение меня в Миротворец Гордон заплатил $500»
Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Футбол | 03.01.2023, 01:50
Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
02.01.2023, 21:48 8
Футбол
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
03.01.2023, 11:06 13
Футбол
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
03.01.2023, 05:40 1
Хоккей
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 6
Бокс
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 6
Футбол
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
02.01.2023, 23:28
Бокс
Как украинские спортсмены Новый 2023 год встречали
Как украинские спортсмены Новый 2023 год встречали
02.01.2023, 06:50 1
Другие виды
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
Роналду может расстаться с Джорджиной. Все из-за смерти ребенка?
03.01.2023, 17:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности