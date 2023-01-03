Испания03 января 2023, 20:42 | Обновлено 03 января 2023, 20:46
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Лунин выйдет в основе Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании
3 января в 22:00 мадридский клуб встретится с Касереньо, клубом 4-го дивизиона
03 января 2023, 20:42 | Обновлено 03 января 2023, 20:46
236
0
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч 1/16 финала Кубка Испании.
Сегодня, 3 января, мадридский клуб в гостях встретится с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона.
Матч галактикос в Копа дель Рей начнется 3 января в 22:00 по киевскому времени.
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 🆚 @CPCacerenoSAD! #CopaDelRey pic.twitter.com/JDcaUcis1s— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 3, 2023
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