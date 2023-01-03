Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч 1/16 финала Кубка Испании.

Сегодня, 3 января, мадридский клуб в гостях встретится с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона.

Матч галактикос в Копа дель Рей начнется 3 января в 22:00 по киевскому времени.