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  4. Лунин выйдет в основе Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании
Испания
03 января 2023, 20:42 | Обновлено 03 января 2023, 20:46
236
0

Лунин выйдет в основе Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании

3 января в 22:00 мадридский клуб встретится с Касереньо, клубом 4-го дивизиона

03 января 2023, 20:42 | Обновлено 03 января 2023, 20:46
236
0
Лунин выйдет в основе Реала на матч 1/16 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч 1/16 финала Кубка Испании.

Сегодня, 3 января, мадридский клуб в гостях встретится с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона.

Матч галактикос в Копа дель Рей начнется 3 января в 22:00 по киевскому времени.

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Касереньо Реал Мадрид Кубок Испании по футболу стартовые составы Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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