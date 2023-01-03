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  4. Двойной удар. Арсенал хочет подписать Мудрика и Фелиша
Англия
03 января 2023, 18:45 |
2033
4

Двойной удар. Арсенал хочет подписать Мудрика и Фелиша

Клуб готов вложиться в двух игроков

03 января 2023, 18:45 |
2033
4
Двойной удар. Арсенал хочет подписать Мудрика и Фелиша
Sky Sports

По информации Sky Sports, даже удачное завершение переговоров с «Шахтером» по хавбеку Михаилу Мудрику не остановит «Арсенал» от попыток подписать вингера «Атлетико» Жоау Фелиша.

Фелиш рассматривается как альтернатива в случае неудачи с трансфером Мудрика, но клуб готов потратиться на обоих игроков, чтобы дать Микелю Артете все шансы побороться за титул АПЛ.

Сообщается, что «Арсенал» настроен оптимистично по поводу Мудрика, потому что лондонцы готовы заплатить почти ту сумму, которую требует украинская сторона, и рассчитывают на компромисс.

Что касается Фелиша, то португальского игрока лондонцы хотят взять в аренду с правом выкупа.

21-летний Мудрик в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. У 23-летнего Фелиша 19 матчей, 5 голов и 3 ассиста.

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Арсенал Лондон Михаил Мудрик Жоау Фелиш Шахтер Донецк Атлетико Мадрид
Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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donnerwetter
Ну тогда ещё и Цыганкова надо брать.
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+3
DmitrySviridon
Мудрику нужно просыпаться и ложиться спать набивая мяч ибо он выглядит для всех круче Месси.
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+1
Alex196
Они станут чемпионами и без этих игроков .Каждый год выигрывает Мансити .всех уже тошнит от однообразия .Золото щёлкают как семечки .Премьер лига создавалась как конкурентный турнир поэтому раньше могли играть только легионеры сборники .Единственное светлое пятно о десятилетия это Лестер 2016 год.Надеемся хоть раз Гвардиола отдаст чемпионское место своему же воспитаннику Артете который копирует все что взял у Пепа 
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Хутин Пуйло
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