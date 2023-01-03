Двойной удар. Арсенал хочет подписать Мудрика и Фелиша

По информации Sky Sports, даже удачное завершение переговоров с «Шахтером» по хавбеку Михаилу Мудрику не остановит «Арсенал» от попыток подписать вингера «Атлетико» Жоау Фелиша.

Фелиш рассматривается как альтернатива в случае неудачи с трансфером Мудрика, но клуб готов потратиться на обоих игроков, чтобы дать Микелю Артете все шансы побороться за титул АПЛ.

Сообщается, что «Арсенал» настроен оптимистично по поводу Мудрика, потому что лондонцы готовы заплатить почти ту сумму, которую требует украинская сторона, и рассчитывают на компромисс.

Что касается Фелиша, то португальского игрока лондонцы хотят взять в аренду с правом выкупа.

21-летний Мудрик в нынешнем сезоне провел 18 матчей, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. У 23-летнего Фелиша 19 матчей, 5 голов и 3 ассиста.