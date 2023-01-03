ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал колумбийского вратаря
Девис Васкес перебрался в Европу
Клуб Серии A «Милан» объявил о трансфере вратаря Девиса Васкеса, который подписал с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.
24-летний страж ворот в Южной Америке выступал в Колумбии и Парагвае. В «Милан» Васкес перебрался из парагвайского клуба «Гуарани».
Ранее основной вратарь «Милана» Майк Меньян получил травму, из которой пропустил ЧМ-2022. Трансфер оценивается в 0,5 миллиона евро.
«Милан» ушел на зимний перерыв на 2-м месте чемпионата Италии.
Hola, @devisvasquez01 👋#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/47Ayoa68A9— AC Milan (@acmilan) January 3, 2023
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