Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал колумбийского вратаря
Италия
03 января 2023, 17:05 | Обновлено 03 января 2023, 18:15
987
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал колумбийского вратаря

Девис Васкес перебрался в Европу

03 января 2023, 17:05 | Обновлено 03 января 2023, 18:15
987
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал колумбийского вратаря
twitter.com/acmilan

Клуб Серии A «Милан» объявил о трансфере вратаря Девиса Васкеса, который подписал с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.

24-летний страж ворот в Южной Америке выступал в Колумбии и Парагвае. В «Милан» Васкес перебрался из парагвайского клуба «Гуарани».

Ранее основной вратарь «Милана» Майк Меньян получил травму, из которой пропустил ЧМ-2022. Трансфер оценивается в 0,5 миллиона евро.

«Милан» ушел на зимний перерыв на 2-м месте чемпионата Италии.

По теме:
В Шахтер не получилось? 22-летний украинец продолжит играть в Чехии
Манчестер Юнайтед сделал предложение по Ольмо
Милан улучшил предложение по контракту Рафаэлу Леау
Девис Васкес Милан трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Милан
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
Футбол | 02 января 2023, 21:48 8
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ

Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов

Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 03 января 2023, 05:40 0
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20

В полуфиналах Чехия сыграет против Швеции, а США – против Канады

Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен новый нападающий»
Футбол | 03.01.2023, 13:17
Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен новый нападающий»
Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен новый нападающий»
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2023, 16:27
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Арсенал спешит оформить трансфер Мудрика. В клубе мечтают о титуле АПЛ
Футбол | 03.01.2023, 17:35
Арсенал спешит оформить трансфер Мудрика. В клубе мечтают о титуле АПЛ
Арсенал спешит оформить трансфер Мудрика. В клубе мечтают о титуле АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
02.01.2023, 11:50 12
Футбол
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
01.01.2023, 23:44 3
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.01.2023, 07:00
Биатлон
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
02.01.2023, 19:10 6
Футбол
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
МАКГИГАН: «Хотел бы посмотреть, как Фьюри справился бы с Виталием Кличко»
03.01.2023, 11:04 4
Бокс
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года
02.01.2023, 09:49 2
Футбол
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
02.01.2023, 16:30 17
Футбол
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
01.01.2023, 23:01 22
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности