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  4. Хавбек Аргентины: «Не хотим, чтобы Месси уходил. Посмотрим, что он решит»
Чемпионат мира
03 января 2023, 16:51 |
137
0

Хавбек Аргентины: «Не хотим, чтобы Месси уходил. Посмотрим, что он решит»

Алексис Макаллистер надеется, что Лионель останется в сборной после ЧМ-2022

03 января 2023, 16:51 |
137
0
Хавбек Аргентины: «Не хотим, чтобы Месси уходил. Посмотрим, что он решит»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер пока не знает, что решит Лионель Месси по поводу выступлений за национальную команду.

До ЧМ-2022 Месси говорил об уходе из сборной, но после триумфа на турнире может поменять свое мнение.

«Мы не хотим, чтобы Месси уходил из сборной Аргентины, хотя он сказал, что ЧМ-2022 будет его последним турниром. Однако мы надеемся, что он и дальше будет с нами. Он это знает, поэтому посмотрим, что он решит. Думаю, мы все в команде все еще не осознали, чего нам удалось добиться».

«Я рад, что помог команде выиграть чемпионат мира. И рад за Месси, ведь ему не хватало только этого трофея в коллекции», — сказал Макаллистер.

Есть определенность с клубной карьерой форварда - Лионель продолжит играть за ПСЖ.

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Источник FourFourTwo
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