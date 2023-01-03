Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен новый нападающий»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что клуб будет искать нового форварда во время январского трансферного окна:

«Впереди будет много игр, потому я думаю, что нам нужен новый нападающий. Нам нужен тот, кто может влиять на игру, иначе ты просто сжигаешь деньги и не усиливаешь состав.

У нас хорошая команда, когда все здоровы. У нас есть девятый номер, Антони Марсьяль, я очень доволен его игрой во многих матчах. Он действительно хорошо влиял на игру».