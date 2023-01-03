Англия03 января 2023, 13:17 |
475
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Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужен новый нападающий»
Тренер «Манчестер Юнайтед» – о трансферных планах клуба
03 января 2023, 13:17 |
475
5
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что клуб будет искать нового форварда во время январского трансферного окна:
«Впереди будет много игр, потому я думаю, что нам нужен новый нападающий. Нам нужен тот, кто может влиять на игру, иначе ты просто сжигаешь деньги и не усиливаешь состав.
У нас хорошая команда, когда все здоровы. У нас есть девятый номер, Антони Марсьяль, я очень доволен его игрой во многих матчах. Он действительно хорошо влиял на игру».
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- мамо, хочу пісі
- цить дурне, хто ж її не хоче
(с)
и Арсеналу нужен нападающий. А Челси нужны два нападающих. Купите Холланда у Сити.