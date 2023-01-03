ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал защитника Ред Булл Зальцбург

«Лидс Юнайтед» объявил о подписании контракта с Максимилианом Вебером из австрийской команды «Ред Булл Зальцбург».



По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.



Отметим, что Вебер может играть как левого, так и центрального защитника.



В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 ассистов. На его счету 13 матчей в футболке сборной Австрии.