Англия03 января 2023, 13:12 | Обновлено 03 января 2023, 13:17
269
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал защитника Ред Булл Зальцбург
Максимилиан Вебер будет играть в АПЛ
03 января 2023, 13:12 | Обновлено 03 января 2023, 13:17
269
1
«Лидс Юнайтед» объявил о подписании контракта с Максимилианом Вебером из австрийской команды «Ред Булл Зальцбург».
По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.
Отметим, что Вебер может играть как левого, так и центрального защитника.
В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 ассистов. На его счету 13 матчей в футболке сборной Австрии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2023, 21:48 7
Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов
Футбол | 02 января 2023, 16:30 15
Ответа «Шахтера» пока нет
Футбол | 03.01.2023, 07:00
Футбол | 02.01.2023, 19:51
Теннис | 03.01.2023, 09:15
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
видно родители образованые люди, читали Макса Вебера.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2023, 15:50 28
03.01.2023, 01:50 31
02.01.2023, 08:05 5
Футбол
Другие виды
01.01.2023, 16:52 30
01.01.2023, 19:29 1
02.01.2023, 11:50 12