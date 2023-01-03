Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал защитника Ред Булл Зальцбург
Англия
03 января 2023, 13:12 | Обновлено 03 января 2023, 13:17
269
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал защитника Ред Булл Зальцбург

Максимилиан Вебер будет играть в АПЛ

03 января 2023, 13:12 | Обновлено 03 января 2023, 13:17
269
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал защитника Ред Булл Зальцбург
ФК Лидс. Максимилиан Вебер

«Лидс Юнайтед» объявил о подписании контракта с Максимилианом Вебером из австрийской команды «Ред Булл Зальцбург».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

Отметим, что Вебер может играть как левого, так и центрального защитника.

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 ассистов. На его счету 13 матчей в футболке сборной Австрии.

По теме:
Согласится ли Шахтер? Арсенал предложил за Мудрика 50+ миллионов евро
Провел год без клуба. Экс-защитник Динамо перешел в испанский Луго
Фелиш может остаться в Атлетико до конца сезона
Максимилиан Вебер Лидс Ред Булл Зальцбург трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Лидс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
Футбол | 02 января 2023, 21:48 7
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ
СМИ: летом Роналду может вернуться в АПЛ

Португалец все еще мечтает о Лиге чемпионов

Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Футбол | 02 января 2023, 16:30 15
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику
Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику

Ответа «Шахтера» пока нет

Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру
Футбол | 03.01.2023, 07:00
Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру
Прощание с Пеле, Арсенал дает 70 млн за Мудрика, Кравченко завершил карьеру
8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
Футбол | 02.01.2023, 19:51
8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Теннис | 03.01.2023, 09:15
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
видно родители образованые люди, читали Макса Вебера.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
01.01.2023, 15:50 28
Бокс
Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
03.01.2023, 01:50 31
Футбол
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
02.01.2023, 08:05 5
Война
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
01.01.2023, 08:51
Другие виды
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
01.01.2023, 16:52 30
Футбол
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
01.01.2023, 19:29 1
Война
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
02.01.2023, 11:50 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности