ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал

1. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера

2. Аталанта может заменить Гасперини

3. Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику

4. Прогноз на матч Арсенал – Ньюкасл

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