Англия03 января 2023, 12:20 | Обновлено 03 января 2023, 12:30
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ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
03 января 2023, 12:20 | Обновлено 03 января 2023, 12:30
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1. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
2. Аталанта может заменить Гасперини
3. Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
4. Прогноз на матч Арсенал – Ньюкасл
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