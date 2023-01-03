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Англия
03 января 2023, 12:20 | Обновлено 03 января 2023, 12:30
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0

ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

03 января 2023, 12:20 | Обновлено 03 января 2023, 12:30
800
0
ВИДЕО. Луис Адриано не нужен, предложение по Мудрику, ставим на Арсенал

1. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
2. Аталанта может заменить Гасперини
3. Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
4. Прогноз на матч Арсенал – Ньюкасл

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Источник Sport.ua
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