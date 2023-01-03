Радукану начала сезон с победы над перспективной чешкой
Эмма добыла победу на кортах Окленда
Британская теннисистка Эмма Радукану (№78 WTA) стартовала с победы в новом сезоне.
В первом круге турнира WTA 250 20-летняя британка с камбэком обыграла перспективную 17-летнюю чешку Линду Фругвиртову (№79 WTA).
Окленд. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Линда Фругвиртова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:2
Во втором круге соперницей чемпионки US Open 2021 станет Виктория Кужмова из Словакии (№134 WTA), которая в первом раунде одолела американку Бернарду Перу (№44 WTA).
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