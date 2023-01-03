Фелиш может остаться в Атлетико до конца сезона

Португальский форвард Жоау Фелиш может остаться в мадридском «Атлетико» до завершения нынешнего сезона.

23-летний футболист пользуется спросом на трансферном рынке, однако переходу мешает его высокая трансферная стоимость.

«Матрасники» хотят выручить с продажи Фелиша порядка 130-140 миллионов евро. Ни один из претендующих на Жоау клубов не готов расставаться с такой суммой.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий забил четыре мяча и отдал три ассиста в 13 встречах.