Фелиш может остаться в Атлетико до конца сезона
«Матрасники» хотят выручить с продажи португальца порядка 130-140 млн евро
Португальский форвард Жоау Фелиш может остаться в мадридском «Атлетико» до завершения нынешнего сезона.
23-летний футболист пользуется спросом на трансферном рынке, однако переходу мешает его высокая трансферная стоимость.
«Матрасники» хотят выручить с продажи Фелиша порядка 130-140 миллионов евро. Ни один из претендующих на Жоау клубов не готов расставаться с такой суммой.
В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий забил четыре мяча и отдал три ассиста в 13 встречах.
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