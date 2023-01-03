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Испания
03 января 2023, 11:40 | Обновлено 03 января 2023, 12:32
126
0

Фелиш может остаться в Атлетико до конца сезона

«Матрасники» хотят выручить с продажи португальца порядка 130-140 млн евро

03 января 2023, 11:40 | Обновлено 03 января 2023, 12:32
126
0
Фелиш может остаться в Атлетико до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Португальский форвард Жоау Фелиш может остаться в мадридском «Атлетико» до завершения нынешнего сезона.

23-летний футболист пользуется спросом на трансферном рынке, однако переходу мешает его высокая трансферная стоимость.

«Матрасники» хотят выручить с продажи Фелиша порядка 130-140 миллионов евро. Ни один из претендующих на Жоау клубов не готов расставаться с такой суммой.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий забил четыре мяча и отдал три ассиста в 13 встречах.

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Жоау Фелиш Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Relevo
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