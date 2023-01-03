Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кроос продлит контракт с Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил надежду, что полузащитник Тони Кроос продлит свой контракт с клубом.

Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

«Как футбольному фанату мне сложно представить, что Тони Кроос уйдет из футбола летом. Он сказал, что хочет завершить карьеру в «Реале», поэтому мне кажется, что он продлит контракт», - сказал Анчелотти.