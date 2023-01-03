Испания03 января 2023, 10:30 | Обновлено 03 января 2023, 10:38
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кроос продлит контракт с Реалом»
Наставник «Реала» – о перспективах немецкого хавбека
03 января 2023, 10:30 | Обновлено 03 января 2023, 10:38
89
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил надежду, что полузащитник Тони Кроос продлит свой контракт с клубом.
Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
«Как футбольному фанату мне сложно представить, что Тони Кроос уйдет из футбола летом. Он сказал, что хочет завершить карьеру в «Реале», поэтому мне кажется, что он продлит контракт», - сказал Анчелотти.
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