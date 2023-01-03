United Cup. Известны четыре команды-участницы плей-офф
Сборные США и Великобритании сразятся между собой за путевку в финал
На командном турнире United Cup завершились три матчевые встречи заключительного тура в групповом раунде.
Первыми участниками плей-офф стали команды Италии (Брисбен), США (Сидней) и Греции (Перт). Великобритания (Сидней) обеспечила себе выход из группы ранее.
Соперники Италии и Греции в «финалах городов» станут известны чуть позже.
United Cup. Групповой раунд
Греция – Бельгия – 4:1
Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 2:6, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:2
Мария Саккари (Греция) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 7:5
Стефанос Сакелларидис (Греция) – Зизу Бергс (Бельгия) – 5:7, 6:1, 6:3
Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Элизе Мертенс / Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:2
США – Германия – 5:0
Мэдисон Киз (США) – Юле Нимайер (Германия) – 6:2, 6:3
Тэйлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:4
Джессика Пегула (США) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:2
Фрэнсис Тиафо (США) – Оскар Отте (Германия) – 7:5, 6:4
Джессика Пегула / Фрэнсис Тиафо (США) – Лаура Зигемунд / Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:7(5), 6:4, 10-7
Норвегия – Италия – 0:5
Мартина Тревизан (Италия) – Малене Хельго (Норвегия) – 7:5, 3:6, 6:4
Лоренцо Музетти (Италия) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:6(7), 6:3
Маттео Берреттини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4
Лючия Бронцетти (Италия) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 6:2, 7:5
Камилла Розателло / Лоренцо Музетти (Италия) – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:6(6), 6:2
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