United Cup. Известны четыре команды-участницы плей-офф

На командном турнире United Cup завершились три матчевые встречи заключительного тура в групповом раунде.



Первыми участниками плей-офф стали команды Италии (Брисбен), США (Сидней) и Греции (Перт). Великобритания (Сидней) обеспечила себе выход из группы ранее.



Соперники Италии и Греции в «финалах городов» станут известны чуть позже.

United Cup. Групповой раунд



Греция – Бельгия – 4:1



Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 2:6, 6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:2

Мария Саккари (Греция) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 7:5

Стефанос Сакелларидис (Греция) – Зизу Бергс (Бельгия) – 5:7, 6:1, 6:3

Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Элизе Мертенс / Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:2





США – Германия – 5:0



Мэдисон Киз (США) – Юле Нимайер (Германия) – 6:2, 6:3

Тэйлор Фритц (США) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:4

Джессика Пегула (США) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США) – Оскар Отте (Германия) – 7:5, 6:4

Джессика Пегула / Фрэнсис Тиафо (США) – Лаура Зигемунд / Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:7(5), 6:4, 10-7





Норвегия – Италия – 0:5



Мартина Тревизан (Италия) – Малене Хельго (Норвегия) – 7:5, 3:6, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:6(7), 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4

Лючия Бронцетти (Италия) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 6:2, 7:5

Камилла Розателло / Лоренцо Музетти (Италия) – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович (Норвегия) – 7:6(6), 6:2