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  4. Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 января 2023, 09:49 |
332
0

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Аделаиде

03 января 2023, 09:49 |
332
0
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) продолжит выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.

В поединке второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Елены Рыбакиной из Казахстана (№21 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после парного матча Потапова / Сизикова – Александрова / Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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