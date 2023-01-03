Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 января украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) продолжит выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Аделаиде.



В поединке второго раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Елены Рыбакиной из Казахстана (№21 WTA). Поединок состоится четвертым запуском после парного матча Потапова / Сизикова – Александрова / Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.

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