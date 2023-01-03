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Англия
03 января 2023, 09:00 | Обновлено 03 января 2023, 09:08
149
0

Дубравка может перейти в Лестер

«Лисы» готовы в январе оформить полноценный трансфер опытного вратаря

03 января 2023, 09:00 | Обновлено 03 января 2023, 09:08
149
0
Дубравка может перейти в Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Дубравка

Вратарь Мартин Дубравка, который на днях досрочно вернулся в «Ньюкасл» из аренды в «Манчестер Юнайтед», может перейти в стан другого представителя английской Премьер-лиги.

Заинтересованность в переходе 33-летнего словацкого голкипера проявляет «Лестер». «Лисы» готовы в январе оформить полноценный трансфер опытного вратаря.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дубравки в четыре миллиона евро. Срок трудового соглашения Мартина с «сороками» рассчитан до конца июня 2025 года.

В первой части нынешнего сезона вратарь не сыграл ни одного поединка в Премьер-лиге.

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Мартин Дубравка Лестер трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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