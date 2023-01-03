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Италия
03 января 2023, 08:21 | Обновлено 03 января 2023, 08:24
546
0

Милан договорился о подписании колумбийского голкипера

Девис Васкес продолжит карьеру в Серии А

03 января 2023, 08:21 | Обновлено 03 января 2023, 08:24
546
0
Милан договорился о подписании колумбийского голкипера
ФК Гуарани. Девис Васкес

«Милан» достиг договоренности о подписании вратаря «Гуарани» Девиса Васкеса. Речь идет о полноценном трансфере 24-летнего колумбийца.

При этом в россонери по-прежнему сосредоточены на подписании Марко Спортьелло из «Аталанты» в качестве нового резервного вратаря команды.

30-летнего Спортьелло «Милан» хочет подписать летом в качестве свободного агента.

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Милан трансферы трансферы Серии A Девис Васкес Гуарани
Источник Фабрицио Романо
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