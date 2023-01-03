Италия03 января 2023, 08:21 | Обновлено 03 января 2023, 08:24
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Милан договорился о подписании колумбийского голкипера
Девис Васкес продолжит карьеру в Серии А
03 января 2023, 08:21 | Обновлено 03 января 2023, 08:24
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«Милан» достиг договоренности о подписании вратаря «Гуарани» Девиса Васкеса. Речь идет о полноценном трансфере 24-летнего колумбийца.
При этом в россонери по-прежнему сосредоточены на подписании Марко Спортьелло из «Аталанты» в качестве нового резервного вратаря команды.
30-летнего Спортьелло «Милан» хочет подписать летом в качестве свободного агента.
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