Милан договорился о подписании колумбийского голкипера

«Милан» достиг договоренности о подписании вратаря «Гуарани» Девиса Васкеса. Речь идет о полноценном трансфере 24-летнего колумбийца.

При этом в россонери по-прежнему сосредоточены на подписании Марко Спортьелло из «Аталанты» в качестве нового резервного вратаря команды.

30-летнего Спортьелло «Милан» хочет подписать летом в качестве свободного агента.