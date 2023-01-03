Италия03 января 2023, 07:43 | Обновлено 03 января 2023, 07:52
108
0
ВИДЕО. Сборная Италии получила новый логотип
У «Скуадра Адзурры» также обновилось музыкальное сопровождение
03 января 2023, 07:43 | Обновлено 03 января 2023, 07:52
108
0
Итальянская федерация футбола представила новый логотип сборной Италии.
У «Скуадра Адзурры» также обновилось музыкальное сопровождение.
В музыкальной теме сборной Италии используется голос певицы Сюзанны Ригаччи.
Трансформация логотипа сборной Италии выглядит следующим образом:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2023, 19:10 5
Украинский тренер продолжает работу с клубом
Футбол | 02 января 2023, 22:46 1
«Канониры» предложили больше, чем в первый раз
Футбол | 02.01.2023, 11:50
Футбол | 03.01.2023, 00:03
Футбол | 02.01.2023, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2023, 13:50 6
Футбол
01.01.2023, 16:52 30
Другие виды
01.01.2023, 19:29 1
01.01.2023, 12:17 9
02.01.2023, 07:45
01.01.2023, 23:44 3