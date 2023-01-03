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Италия
03 января 2023, 07:43 | Обновлено 03 января 2023, 07:52
108
0

ВИДЕО. Сборная Италии получила новый логотип

У «Скуадра Адзурры» также обновилось музыкальное сопровождение

03 января 2023, 07:43 | Обновлено 03 января 2023, 07:52
108
0
ВИДЕО. Сборная Италии получила новый логотип
Twitter

Итальянская федерация футбола представила новый логотип сборной Италии.

У «Скуадра Адзурры» также обновилось музыкальное сопровождение.

В музыкальной теме сборной Италии используется голос певицы Сюзанны Ригаччи.

Трансформация логотипа сборной Италии выглядит следующим образом:

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видео сборная Италии по футболу
Источник Sport.ua
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