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Англия
03 января 2023, 02:05 |
22
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января

Важные события во всех видах спорта

03 января 2023, 02:05 |
22
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января
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Во вторник, 3 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

19:00 АПОЭЛ – Олимпиакос Никосия

1.23 – 5.45 – 12.50

20:00 Картахена – Вильярреал

5.15 – 3.90 – 1.65

20:00 Ла-Нусия – Валенсия

8.40 – 5.05 – 1.35

20:00 Эспаньол – Сельта

2.28 – 3.34 – 3.14

21:45 Арсенал – Ньюкасл Юнайтед

1.81 – 4.00 – 4.68

21:45 Лестер – Фулхэм

2.28 – 3.72 – 3.24

21:45 Эвертон – Брайтон

3.56 – 3.50 – 2.22

22:00 Манчестер Юнайтед – Борнмут

1.28 – 6.50 – 12.50

22:00 Касереньо – Реал Мадрид

25.00 – 9.30 – 1.10

22:00 Леванте – Хетафе

2.34 – 3.24 – 3.10

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Источник Sport.ua
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