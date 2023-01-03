Англия03 января 2023, 02:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января
Важные события во всех видах спорта
03 января 2023, 02:05 |
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Во вторник, 3 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
19:00 АПОЭЛ – Олимпиакос Никосия
20:00 Картахена – Вильярреал
20:00 Ла-Нусия – Валенсия
20:00 Эспаньол – Сельта
21:45 Арсенал – Ньюкасл Юнайтед
21:45 Лестер – Фулхэм
21:45 Эвертон – Брайтон
22:00 Манчестер Юнайтед – Борнмут
22:00 Касереньо – Реал Мадрид
22:00 Леванте – Хетафе
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