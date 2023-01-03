Днепр-1 потеряет Громова, но может подписать защитника Вереса

В зимнее трансферное окно расположение лидера УПЛ «Днепра-1», вероятно, покинет 32-летний форвард Артем Громов.

Опытный исполнитель не поедет с днепровской командой на первый тренировочный сбор в Турции. Слухи о его вероятном уходе из «Днепра-1» ходили и ранее, однако именно сейчас они, очевидно, оправдаются.

В то же время, на сборе в Турции к «Днепру-1», как ожидается, присоединится 29-летний правый фулбек «Вереса» Евгений Пасич. О его перспективах стать полноправным игроком «спортклубовцев» пока никакой конкретики нет.

Напомним, Громов стал футболистом «Днепра-1» летом минувшего года. В текущем сезоне провел за днепровскую команду 14 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.