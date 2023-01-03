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  4. Днепр-1 потеряет Громова, но может подписать защитника Вереса
Украина. Премьер лига
03 января 2023, 00:03 |
287
0

Днепр-1 потеряет Громова, но может подписать защитника Вереса

Свежие кадровые новости из стана лидера турнирной таблицы УПЛ

03 января 2023, 00:03 |
287
0
Днепр-1 потеряет Громова, но может подписать защитника Вереса
scdnipro1.com.ua. Артем Громов

В зимнее трансферное окно расположение лидера УПЛ «Днепра-1», вероятно, покинет 32-летний форвард Артем Громов.

Опытный исполнитель не поедет с днепровской командой на первый тренировочный сбор в Турции. Слухи о его вероятном уходе из «Днепра-1» ходили и ранее, однако именно сейчас они, очевидно, оправдаются.

В то же время, на сборе в Турции к «Днепру-1», как ожидается, присоединится 29-летний правый фулбек «Вереса» Евгений Пасич. О его перспективах стать полноправным игроком «спортклубовцев» пока никакой конкретики нет.

Напомним, Громов стал футболистом «Днепра-1» летом минувшего года. В текущем сезоне провел за днепровскую команду 14 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

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Артем Громов Днепр-1 Евгений Пасич Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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