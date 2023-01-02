Лаутаро МАРТИНЕС: «Готов стать лидером раздевалки в Интере»

Свежеиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес заявил, что готов стать лидером раздевалки в миланском «Интере»:

«Конечно, да, я готов стать лидером раздевалки. Я здесь почти пять лет, и я определённо чувствую себя важным игроком команды. Я взял на себя ответственность в раздевалке и стараюсь всегда помогать кому-то, кому нужна моя рука, в том числе и молодым игрокам. Потому что только так формируются настоящие коллективы. Рад, что у нас так много важных футболистов в этой раздевалке.

У меня было так много тренеров, и я изменился как физически, так и тактически. Не могу сказать, в чём я хотел бы стать лучше. Наверно, хотелось бы стать ещё более зрелым на поле и помогать команде тогда, когда это необходимо».