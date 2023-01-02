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  4. Лаутаро МАРТИНЕС: «Готов стать лидером раздевалки в Интере»
Италия
02 января 2023, 20:35 |
176
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Готов стать лидером раздевалки в Интере»

Аргентинский форвард хочет проявить лидерские качества

02 января 2023, 20:35 |
176
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Готов стать лидером раздевалки в Интере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Свежеиспеченный чемпион мира в составе сборной Аргентины Лаутаро Мартинес заявил, что готов стать лидером раздевалки в миланском «Интере»:

«Конечно, да, я готов стать лидером раздевалки. Я здесь почти пять лет, и я определённо чувствую себя важным игроком команды. Я взял на себя ответственность в раздевалке и стараюсь всегда помогать кому-то, кому нужна моя рука, в том числе и молодым игрокам. Потому что только так формируются настоящие коллективы. Рад, что у нас так много важных футболистов в этой раздевалке.

У меня было так много тренеров, и я изменился как физически, так и тактически. Не могу сказать, в чём я хотел бы стать лучше. Наверно, хотелось бы стать ещё более зрелым на поле и помогать команде тогда, когда это необходимо».

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Источник Calciomercato
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