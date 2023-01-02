Во вторник, 3 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии. В главном поединке тура сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл», матч пройдет в Лондоне.

Встреча начнется в 21:45.

Арсенал - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.