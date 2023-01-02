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Англия
02 января 2023, 22:50 | Обновлено 02 января 2023, 22:55
219
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл

Сыграют команды, находящиеся в топ-3

02 января 2023, 22:50 | Обновлено 02 января 2023, 22:55
219
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии. В главном поединке тура сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл», матч пройдет в Лондоне.

Встреча начнется в 21:45.

Арсенал - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.

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Источник Sport.ua
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