Англия02 января 2023, 22:50 | Обновлено 02 января 2023, 22:55
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Ньюкасл
Сыграют команды, находящиеся в топ-3
02 января 2023, 22:50 | Обновлено 02 января 2023, 22:55
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Во вторник, 3 января, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии. В главном поединке тура сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл», матч пройдет в Лондоне.
Встреча начнется в 21:45.
Арсенал - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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