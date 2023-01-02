Инфантино призвал все страны называть стадионы в честь Пеле
«Король футбола» умер в 82-летнем возрасте
Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал все страны мира назвать хотя бы один стадион в честь легендарного бразильца Пеле, недавно скончавшегося в 82-летнем возрасте:
«Я испытываю много эмоций. Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим всех стран мира организовать минуту молчания перед играми. Мы просим все страны мира назвать хотя бы один стадион в честь Пеле, чтобы дети знали, насколько он важен».
Сегодня в Бразилии проходят похороны Пеле.
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Досі не розумію... чому змінили назву з Республіканського на Олімпійський. Тим більше Олімпіада-1980 була в Москві. Так змагання по футболу проводили в Києві. Але назва Республіканський - це більш важливо для України (найбільша та найважливіша арена республіки Україна), ніж московська олімпіада, про яку потрібно забувати.
Республіканський стадіон імені Валерія Лобановського - це правильно та заслужено. Відчувається потужність та справжність. Саме Лобановський дав цьому стадіону життя та радість для мільйонів вболівальників республіки Україна.
Але іменем Лобановського чомусь назвали другорядний стадіон Києва.
А щодо Пеле - є стадіони, на яких він провів багато часу як гравець. Лише ці арени можуть брати на себе назву Пеле, і там буде здоровий глузд. А стадіон імені Пеле в Жмеринці чи десь в Китаї - це смішно.
Але від Інфантіно очікувати чогось розумного не доводиться. Він ще з часів УЄФА відомий своєю "порядністю" на жеребкуваннях.