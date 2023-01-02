Инфантино призвал все страны называть стадионы в честь Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал все страны мира назвать хотя бы один стадион в честь легендарного бразильца Пеле, недавно скончавшегося в 82-летнем возрасте:

«Я испытываю много эмоций. Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим всех стран мира организовать минуту молчания перед играми. Мы просим все страны мира назвать хотя бы один стадион в честь Пеле, чтобы дети знали, насколько он важен».

Сегодня в Бразилии проходят похороны Пеле.