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Бразилия
02 января 2023, 17:34 |
378
2

Инфантино призвал все страны называть стадионы в честь Пеле

«Король футбола» умер в 82-летнем возрасте

02 января 2023, 17:34 |
378
2
Инфантино призвал все страны называть стадионы в честь Пеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал все страны мира назвать хотя бы один стадион в честь легендарного бразильца Пеле, недавно скончавшегося в 82-летнем возрасте:

«Я испытываю много эмоций. Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим всех стран мира организовать минуту молчания перед играми. Мы просим все страны мира назвать хотя бы один стадион в честь Пеле, чтобы дети знали, насколько он важен».

Сегодня в Бразилии проходят похороны Пеле.

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Источник Globoesporte
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Комментарии 2
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AndiM
У інфальтільного уже взагалі від бабла дах поїхав? В Бразилії повно стадіонів, ноги а руки і перейменовуйте. 
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Nick.Grabowski
Наприклад на честь Лобановського назвали стадіон, на якому Лобановський по суті своїй і не грав ні як гравець, ні як тренер.
Досі не розумію... чому змінили назву з Республіканського на Олімпійський. Тим більше Олімпіада-1980 була в Москві. Так змагання по футболу проводили в Києві. Але назва Республіканський - це більш важливо для України (найбільша та найважливіша арена республіки Україна), ніж московська олімпіада, про яку потрібно забувати.
Республіканський стадіон імені Валерія Лобановського - це правильно та заслужено. Відчувається потужність та справжність. Саме Лобановський дав цьому стадіону життя та радість для мільйонів вболівальників республіки Україна.  
Але іменем Лобановського чомусь назвали другорядний стадіон Києва. 
А щодо Пеле - є стадіони, на яких він провів багато часу як гравець. Лише ці арени можуть брати на себе назву Пеле, і там буде здоровий глузд. А стадіон імені Пеле в Жмеринці чи десь в Китаї - це смішно. 
Але від Інфантіно очікувати чогось розумного не доводиться. Він ще з часів УЄФА відомий своєю "порядністю" на жеребкуваннях. 
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+1
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