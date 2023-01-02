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Англия
02 января 2023, 16:16 | Обновлено 02 января 2023, 16:28
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Мартин ЭДЕГОР: «Мы счастливы быть на первом месте»

Полузащитник «Арсенала» – о борьбе за чемпионский титул

02 января 2023, 16:16 | Обновлено 02 января 2023, 16:28
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Мартин ЭДЕГОР: «Мы счастливы быть на первом месте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

24-летний норвежский хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о прогрессе команды в Премьер-лиге.

«Мы концентрируемся на каждой игре и становимся лучше. Конечно, мы счастливы быть на первом месте. Наша работа заключается в том, чтобы продолжать бороться, прогрессировать и быть уверенными, что мы будет конкурентоспособными до конца.

Непопадание в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона стало для нас большим разочарованием. Перед сезоном мы говорили, что хотим вернуться сильнее и лучше. Думаю, мы стали лучше во многих областях – с мячом, без мяча, перед чужими воротами, перед своими воротами», - сказал Эдегор.

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Источник Goal.com
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