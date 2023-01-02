ПСЖ больше не претендует на Фелиша

ПСЖ больше не будет вести борьбу за подписание Жоау Фелиша. Скорее всего, Жоау Фелиш покинет «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

Наверняка 23-летний португалец окажется в Премьер-лиге, где на него претендуют сразу несколько клубов. Речь может пойти об аренде с опцией выкупа.

Жоау Фелиш оказался в «Атлетико» летом 2019 года. Мадридский клуб заплатил за талантливого португальца «Бенфике» более 125 миллионов евро. Тем не менее, за три с половиной года Фелиш так и не смог оправдать ожидания в Мадриде.