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Франция
02 января 2023, 15:15 | Обновлено 02 января 2023, 15:23
524
0

ПСЖ больше не претендует на Фелиша

Наверняка 23-летний португалец окажется в Премьер-лиге

02 января 2023, 15:15 | Обновлено 02 января 2023, 15:23
524
0
ПСЖ больше не претендует на Фелиша
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

ПСЖ больше не будет вести борьбу за подписание Жоау Фелиша. Скорее всего, Жоау Фелиш покинет «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

Наверняка 23-летний португалец окажется в Премьер-лиге, где на него претендуют сразу несколько клубов. Речь может пойти об аренде с опцией выкупа.

Жоау Фелиш оказался в «Атлетико» летом 2019 года. Мадридский клуб заплатил за талантливого португальца «Бенфике» более 125 миллионов евро. Тем не менее, за три с половиной года Фелиш так и не смог оправдать ожидания в Мадриде.

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Источник Goal.com
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