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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «С возвращением Кумана наступает новая эра»
Англия
02 января 2023, 14:14 | Обновлено 02 января 2023, 14:26
493
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «С возвращением Кумана наступает новая эра»

Защитник сборной Нидерландов – о перспективах национальной команды

02 января 2023, 14:14 | Обновлено 02 января 2023, 14:26
493
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «С возвращением Кумана наступает новая эра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил перспективы национальной команды после того, как пост главного тренера сборной вернулся Рональд Куман.

«Я чувствую, что у нас фантастический состав. С возвращением Рональда Кумана и приходом молодых игроков наступает новая эра.

Надеюсь, летом мы сможем хорошо выступить в финальной части Лиги наций. Это будет хороший шаг вперед. Я очень хочу выиграть этот турнир, даже несмотря на то, что игры будут проходить в конце сезона, когда футболисты обычно истощены», - сказал ван Дейк.

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Вирджил ван Дейк сборная Нидерландов по футболу Рональд Куман
Источник Reuters
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