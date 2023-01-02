Вирджил ВАН ДЕЙК: «С возвращением Кумана наступает новая эра»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил перспективы национальной команды после того, как пост главного тренера сборной вернулся Рональд Куман.

«Я чувствую, что у нас фантастический состав. С возвращением Рональда Кумана и приходом молодых игроков наступает новая эра.

Надеюсь, летом мы сможем хорошо выступить в финальной части Лиги наций. Это будет хороший шаг вперед. Я очень хочу выиграть этот турнир, даже несмотря на то, что игры будут проходить в конце сезона, когда футболисты обычно истощены», - сказал ван Дейк.