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  4. КАЗЕМИРО: «Рэшфорд может войти в пятерку лучших футболистов в мире»
Англия
02 января 2023, 13:45 | Обновлено 02 января 2023, 14:00
148
0

КАЗЕМИРО: «Рэшфорд может войти в пятерку лучших футболистов в мире»

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» – о своем одноклубнике

02 января 2023, 13:45 | Обновлено 02 января 2023, 14:00
148
0
КАЗЕМИРО: «Рэшфорд может войти в пятерку лучших футболистов в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, пришедший в команду минувшим летом, похвалил своего одноклубника Маркуса Рэшфорда.

«Буду предельно откровенен. Меня очень удивила игра Рэшфорда. Учитывая то, что я знаю этого человека и за пределами поля, то могу сказать вам, если он будет продолжать в том же духе, то может войти в пятерку лучших игроков мира. У него невероятная манера удара, он силен, быстр и играет очень по-умному», - сказал Каземиро.

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Каземиро Маркус Рэшфорд
Источник Sport.ua
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