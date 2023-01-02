КАЗЕМИРО: «Рэшфорд может войти в пятерку лучших футболистов в мире»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, пришедший в команду минувшим летом, похвалил своего одноклубника Маркуса Рэшфорда.

«Буду предельно откровенен. Меня очень удивила игра Рэшфорда. Учитывая то, что я знаю этого человека и за пределами поля, то могу сказать вам, если он будет продолжать в том же духе, то может войти в пятерку лучших игроков мира. У него невероятная манера удара, он силен, быстр и играет очень по-умному», - сказал Каземиро.