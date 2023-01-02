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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «2022 год – один из самых особенных в моей жизни»
Испания
02 января 2023, 13:24 | Обновлено 02 января 2023, 13:42
199
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «2022 год – один из самых особенных в моей жизни»

Наставник «Реала» подвел итоги минувшего года

02 января 2023, 13:24 | Обновлено 02 января 2023, 13:42
199
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «2022 год – один из самых особенных в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги 2022 года, назвав его самым особенным в своей жизни.

«Это особенный год, наступивший после достаточно неспокойного периода. Считалось, что моя карьера подходит к концу. Уникальный сезон из-за того, как мы выиграли, особенно в Лиге чемпионов.

Впечатляющие возвращения, переворачивающие все прогнозы с тысячей трудностей, которые нужно преодолеть. Я считаю 2022 год одним из самых особенных в моей жизни», - сказал Анчелотти.

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Источник Il Foglio
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