Карло АНЧЕЛОТТИ: «2022 год – один из самых особенных в моей жизни»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги 2022 года, назвав его самым особенным в своей жизни.

«Это особенный год, наступивший после достаточно неспокойного периода. Считалось, что моя карьера подходит к концу. Уникальный сезон из-за того, как мы выиграли, особенно в Лиге чемпионов.

Впечатляющие возвращения, переворачивающие все прогнозы с тысячей трудностей, которые нужно преодолеть. Я считаю 2022 год одним из самых особенных в моей жизни», - сказал Анчелотти.