Испания02 января 2023, 13:24 | Обновлено 02 января 2023, 13:42
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «2022 год – один из самых особенных в моей жизни»
Наставник «Реала» подвел итоги минувшего года
02 января 2023, 13:24 | Обновлено 02 января 2023, 13:42
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги 2022 года, назвав его самым особенным в своей жизни.
«Это особенный год, наступивший после достаточно неспокойного периода. Считалось, что моя карьера подходит к концу. Уникальный сезон из-за того, как мы выиграли, особенно в Лиге чемпионов.
Впечатляющие возвращения, переворачивающие все прогнозы с тысячей трудностей, которые нужно преодолеть. Я считаю 2022 год одним из самых особенных в моей жизни», - сказал Анчелотти.
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