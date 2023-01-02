ВИДЕО. Мудрик и Арсенал, Модрич не хочет в Азию, ставим на Арсенал

1. Мудрик остается главной трансферной целью «Арсенала»

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3. Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру

4. Прогноз на матч Брентфорд – Арсенал

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