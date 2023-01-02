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  4. ВИДЕО. Мудрик и Арсенал, Модрич не хочет в Азию, ставим на Арсенал
Англия
02 января 2023, 12:42 | Обновлено 02 января 2023, 13:44
221
0

ВИДЕО. Мудрик и Арсенал, Модрич не хочет в Азию, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 января 2023, 12:42 | Обновлено 02 января 2023, 13:44
221
0
ВИДЕО. Мудрик и Арсенал, Модрич не хочет в Азию, ставим на Арсенал

1. Мудрик остается главной трансферной целью «Арсенала»
2. Марсель продолжает переговоры по Малиновского
3. Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру
4. Прогноз на матч Брентфорд – Арсенал

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Источник Sport.ua
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