Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Аделаиде
3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 500 в Аделаиде.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№26 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Джокович – Лестьенн. Ориентировочное время начала матча – не ранее 06:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анетт Контавейт (№17 WTA) или Чжэн Циньвэнь (№28 WTA).
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