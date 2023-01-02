Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 января 2023, 11:07 |
271
0

Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Аделаиде

02 января 2023, 11:07 |
271
0
Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 500 в Аделаиде.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№26 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Джокович – Лестьенн. Ориентировочное время начала матча – не ранее 06:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анетт Контавейт (№17 WTA) или Чжэн Циньвэнь (№28 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Марта Костюк – Джейми Форлис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок выиграла парный матч в Аделаиде, Костюк проиграла
Виктория Азаренко Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Аделаида
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Футбол | 01 января 2023, 22:40 1
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20

Альварес обошел Холанда

Снигур стартовала с победы на турнире ITF в Австралии, Байндл проиграла
Теннис | 02 января 2023, 10:20 0
Снигур стартовала с победы на турнире ITF в Австралии, Байндл проиграла
Снигур стартовала с победы на турнире ITF в Австралии, Байндл проиграла

Украинки с разной степенью успешности провели матчи первого круга

400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
Война | 02.01.2023, 08:05
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Футбол | 01.01.2023, 21:15
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Футбол | 01.01.2023, 11:11
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
01.01.2023, 19:29
Война
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
31.12.2022, 11:55
Футбол
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
31.12.2022, 11:23 13
Футбол
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
01.01.2023, 13:50 6
Другие виды
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
01.01.2023, 08:51
Другие виды
Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
01.01.2023, 11:35 10
Футбол
Роналду может сыграть против Месси в середине января
Роналду может сыграть против Месси в середине января
31.12.2022, 14:44
Футбол
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
31.12.2022, 21:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности