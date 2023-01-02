Ангелина Калинина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 500 в Аделаиде.



В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№26 WTA). Поединок состоится третьим запуском после матча Джокович – Лестьенн. Ориентировочное время начала матча – не ранее 06:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Анетт Контавейт (№17 WTA) или Чжэн Циньвэнь (№28 WTA).

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