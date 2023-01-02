Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»

Хавбек польской «Краковии» Евгений Коноплянка еще не оставляет надежд вернуться в сборную Украины, куда игрока последнее время не вызывают.

«Сборная Украины — болезненная для меня тема. Это был первый шаг, почему я вообще клуб хотел поменять. Я не играл, нужно было что-то думать, чтобы вернуться в сборную. Думал, если все хорошо, буду в форме, то вернусь».

«Пока тишина, но я бутсы в сборной на гвоздь не вешаю», — сказал Коноплянка.

В составе сборной Украины Евгений провел 86 матчей и забил 21 гол. В нынешнем сезоне в Польше у игрока 13 матчей, три гола и одна результативная передача.