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  4. Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»
Чемпионат Европы
02 января 2023, 10:38 |
98
0

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»

Полузащитник еще мечтает сыграть за национальную команду

02 января 2023, 10:38 |
98
0
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Сборная Украины - болезненная тема, но пока тишина»
ФК Краковия

Хавбек польской «Краковии» Евгений Коноплянка еще не оставляет надежд вернуться в сборную Украины, куда игрока последнее время не вызывают.

«Сборная Украины — болезненная для меня тема. Это был первый шаг, почему я вообще клуб хотел поменять. Я не играл, нужно было что-то думать, чтобы вернуться в сборную. Думал, если все хорошо, буду в форме, то вернусь».

«Пока тишина, но я бутсы в сборной на гвоздь не вешаю», — сказал Коноплянка.

В составе сборной Украины Евгений провел 86 матчей и забил 21 гол. В нынешнем сезоне в Польше у игрока 13 матчей, три гола и одна результативная передача.

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Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу Краковия
Источник Влада Седан
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