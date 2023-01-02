Не финал ЧМ-2022. Megogo назвал самые рейтинговые трансляции года

Сервис Megogo, подводя спортивные итоги года, назвал самые рейтинговые трансляции 2022 года (не указав количество просмотров).

Самым рейтинговым спортивным событием года на Megogo стал не финал чемпионата мира, а второй поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Второе место в рейтинге занял финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция, а третье – финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Топ-5 списка замкнули матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» и решающий матч плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс – Украина.