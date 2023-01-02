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  4. Антонио КОНТЕ: Это безумие. Тоттенхэму нужно покупать игроков по 50-70 млн
Англия
02 января 2023, 08:27 |
899
1

Антонио КОНТЕ: Это безумие. Тоттенхэму нужно покупать игроков по 50-70 млн

Тренер считает, что от команды ждут слишком многого

02 января 2023, 08:27 |
899
1
Антонио КОНТЕ: Это безумие. Тоттенхэму нужно покупать игроков по 50-70 млн
Sky Sports

«Тоттенхэм» открыл 2023 год поражением от «Астон Виллы» со счетом 0:2, а наставник Антонио Конте заявил, что у многих завышенные ожидания от лондонской команды.

«Прошлый сезон и финиш в топ-4 был чудом. В конце мы играли только в одном турнире, у нас не было травмированных и лидеры сыграли на топ-уровне».

«Летом говорили, что мы будем претендентами на титул, но это безумные ожидания. Каждый сезон нужно добавлять по два игрока ценой в 50-70 миллионов фунтов, и тогда ты можешь улучшить общий уровень команды».

«Но это процесс, нужно время», — сказал Конте.

Сейчас лондонцы находятся в топ-5 АПЛ.

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Антонио Конте Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Alex196
Конте ищет виноватых .Как раз неплохо усилились Ришарлисон Перишич .
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