Антонио КОНТЕ: Это безумие. Тоттенхэму нужно покупать игроков по 50-70 млн

«Тоттенхэм» открыл 2023 год поражением от «Астон Виллы» со счетом 0:2, а наставник Антонио Конте заявил, что у многих завышенные ожидания от лондонской команды.

«Прошлый сезон и финиш в топ-4 был чудом. В конце мы играли только в одном турнире, у нас не было травмированных и лидеры сыграли на топ-уровне».

«Летом говорили, что мы будем претендентами на титул, но это безумные ожидания. Каждый сезон нужно добавлять по два игрока ценой в 50-70 миллионов фунтов, и тогда ты можешь улучшить общий уровень команды».

«Но это процесс, нужно время», — сказал Конте.

Сейчас лондонцы находятся в топ-5 АПЛ.