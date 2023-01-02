Антонио КОНТЕ: Это безумие. Тоттенхэму нужно покупать игроков по 50-70 млн
Тренер считает, что от команды ждут слишком многого
«Тоттенхэм» открыл 2023 год поражением от «Астон Виллы» со счетом 0:2, а наставник Антонио Конте заявил, что у многих завышенные ожидания от лондонской команды.
«Прошлый сезон и финиш в топ-4 был чудом. В конце мы играли только в одном турнире, у нас не было травмированных и лидеры сыграли на топ-уровне».
«Летом говорили, что мы будем претендентами на титул, но это безумные ожидания. Каждый сезон нужно добавлять по два игрока ценой в 50-70 миллионов фунтов, и тогда ты можешь улучшить общий уровень команды».
«Но это процесс, нужно время», — сказал Конте.
Сейчас лондонцы находятся в топ-5 АПЛ.
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