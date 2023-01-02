Мог, но не смог. Крутых проиграл в финале квалификации в Канберре
Украинец едва не опроверг предматчевый расклад
Украинский теннисист Алексей Крутых в финале квалификации турнира в Канберре выяснил отношения с американцем Эмилио Нава. На поединок Крутых вышел в статусе андердога, но был очень близок к победе.
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Первый сет украинец выиграл всухую – 6:0. Во второй партии он вел в счете 2:0, затем 3:1, но дожать соперника из США не смог и потерпел поражение в сете на тай-брейке – 2:7. В решающей партии Наве для победы хватило одного брейка – 6:4.
Канберра. Финал квалификации
Эмилио Нава (США, 6) – Алексей Крутых (Украина, 9) – 0:6, 7:6 (7:2), 6:4
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