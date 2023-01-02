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ATP
02 января 2023, 06:14 | Обновлено 02 января 2023, 06:36
64
0

Мог, но не смог. Крутых проиграл в финале квалификации в Канберре

Украинец едва не опроверг предматчевый расклад

02 января 2023, 06:14 | Обновлено 02 января 2023, 06:36
64
0
Мог, но не смог. Крутых проиграл в финале квалификации в Канберре
Twitter. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых в финале квалификации турнира в Канберре выяснил отношения с американцем Эмилио Нава. На поединок Крутых вышел в статусе андердога, но был очень близок к победе.

Первый сет украинец выиграл всухую – 6:0. Во второй партии он вел в счете 2:0, затем 3:1, но дожать соперника из США не смог и потерпел поражение в сете на тай-брейке – 2:7. В решающей партии Наве для победы хватило одного брейка – 6:4.

Канберра. Финал квалификации

Эмилио Нава (США, 6) – Алексей Крутых (Украина, 9) – 0:6, 7:6 (7:2), 6:4

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Алексей Крутых ATP Канберра
Источник Sport.ua
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