Англия02 января 2023, 01:30 | Обновлено 02 января 2023, 01:38
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января
Важные события во всех видах спорта
02 января 2023, 01:30 | Обновлено 02 января 2023, 01:38
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В понедельник, 2 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:30 Рейнджерс – Селтик
16:00 Страсбур – Труа
18:00 Лилль – Реймс
19:30 Брентфорд – Ливерпуль
20:00 Монпелье – Марсель
22:00 Ренн – Ницца
ТЕННИС
11:00 Польша – Швейцария
12:00 Франция – Хорватия
ХОККЕЙ
18:00 Финляндия U20 – Швеция U20
01:30 Канада U20 –Словакия U20
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