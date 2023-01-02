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Англия
02 января 2023, 01:30 | Обновлено 02 января 2023, 01:38
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января

Важные события во всех видах спорта

02 января 2023, 01:30 | Обновлено 02 января 2023, 01:38
46
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января
Twitter. Клопп и Нуньес

В понедельник, 2 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Рейнджерс – Селтик

3.44 – 3.92 – 2.12

16:00 Страсбур – Труа

1.88 – 3.92 – 4.38

18:00 Лилль – Реймс

1.72 – 4.24 – 5.05

19:30 Брентфорд – Ливерпуль

5.70 – 4.64 – 1.60

20:00 Монпелье – Марсель

4.54 – 4.24 – 1.79

22:00 Ренн – Ницца

1.86 – 3.88 – 4.54

ТЕННИС

11:00 Польша – Швейцария

1.53 – 2.52

12:00 Франция – Хорватия

1.48 – 2.67

ХОККЕЙ

18:00 Финляндия U20 – Швеция U20

2.63 – 4.24 – 2.51

01:30 Канада U20 –Словакия U20

1.06 – 13.00 – 22.00

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Источник Sport.ua
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