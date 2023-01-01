Стал известен рейтинг лучших ассистентов 2022 года. Де Брюйне – 3-й

Стал известен рейтинг лучших ассистентов 2022 года ведущих чемпионатов Европы.

На первом месте расположился лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, который выступает в «ПСЖ». В 2022 году аргентинец отдал 20 голевых передач в чемпионате Франции.

На втором месте оказался Усман Дембеле из «Барселоны» – 16 ассистов. Третья строчка у Кевина Де Брюйне из «Ман Сити», у которого также 16, но сыграно больше матчей.

Топ-10 ассистентов Европы в 2022 году: