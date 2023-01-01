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01 января 2023, 23:59 |
695
0

Стал известен рейтинг лучших ассистентов 2022 года. Де Брюйне – 3-й

На первом месте расположился Лионель Месси

01 января 2023, 23:59 |
695
0
Стал известен рейтинг лучших ассистентов 2022 года. Де Брюйне – 3-й
Twitter. Лионель Месси

Стал известен рейтинг лучших ассистентов 2022 года ведущих чемпионатов Европы.

На первом месте расположился лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, который выступает в «ПСЖ». В 2022 году аргентинец отдал 20 голевых передач в чемпионате Франции.

На втором месте оказался Усман Дембеле из «Барселоны» – 16 ассистов. Третья строчка у Кевина Де Брюйне из «Ман Сити», у которого также 16, но сыграно больше матчей.

Топ-10 ассистентов Европы в 2022 году:

  1. Лионель Месси («ПСЖ») – 20 ассистов
  2. Усман Дембеле («Барселона») – 16 ассистов
  3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 16 ассистов
  4. Деян Кулушевски («Тоттенхэм») – 13 ассистов
  5. Неймар («ПСЖ») – 13 ассистов
  6. Алассан Плеа («Боруссия М») – 12 ассистов
  7. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 12 ассистов
  8. Бенжамин Бурижо («Ренн») – 12 ассистов
  9. Доминик Собослаи («РБ Лейпциг») – 12 ассистов
  10. Рафаэл Леау («Милан») – 11 ассистов

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Источник Sport.ua
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