Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20

Стал известен рейтинг лучших международных бомбардиров 2022 года. В рейтинге подсчитаны голы за клуб и сборную в международных турнирах.

На первом месте расположился звездный аргентинец Лионель Месси с 22 голами. В тройке также присутствую Килиан Мбаппе и Хулиан Альварес. Интересно, что на четвертом месте расположился норвежец Эрлинг Холанд.

К слову, в топ–20 попал украинец Артем Довбик. У него девять голов: 5 за клуб и 4 за сборную Украины.

Рейтинг международных бомбардиров в 2022 году: