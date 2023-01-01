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01 января 2023, 22:40 | Обновлено 01 января 2023, 23:02
2035
1

Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20

Альварес обошел Холанда

01 января 2023, 22:40 | Обновлено 01 января 2023, 23:02
2035
1
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Twitter. Артем Довбик

Стал известен рейтинг лучших международных бомбардиров 2022 года. В рейтинге подсчитаны голы за клуб и сборную в международных турнирах.

На первом месте расположился звездный аргентинец Лионель Месси с 22 голами. В тройке также присутствую Килиан Мбаппе и Хулиан Альварес. Интересно, что на четвертом месте расположился норвежец Эрлинг Холанд.

К слову, в топ–20 попал украинец Артем Довбик. У него девять голов: 5 за клуб и 4 за сборную Украины.

Рейтинг международных бомбардиров в 2022 году:

  1. Лионель Месси («ПСЖ«, Аргентина) – 22 гола (4 за клуб + 18 за сборную)
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) – 21 (9 + 12)
  3. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина) – 15 (8 + 7)
  4. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити«, Норвегия) – 14 (5 + 9)
  5. Садио Мане («Ливерпуль», «Бавария», Сенегал) – 14 (6 + 8)
  6. Роберт Левандовски («Бавария», «Барселона», Польша) – 13 (9 + 4)
  7. Педро («Фламенгу», Бразилия) – 13 (12+1)
  8. Эльдор Шомуродов («Рома», Узбекистан) – 12 (1 + 11)
  9. Ришарлисон («Эвертон», «Тоттенхэм», Бразилия) – 12 (2 + 10)
  10. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – 12 (8 + 4)
  11. Карим Бензема («Реал», Франция) – 12 (11 + 1)
  12. Оливье Жиру («Милан», Франция) – 11 (4 +7)
  13. Коди Гакпо («ПСВ», Нидерланды) – 11 (6 + 5)
  14. Мехди Тареми («Порту», Иран) – 11 (6 + 5)
  15. Венсан Абубакар («Аль-Наср», Камерун) – 10 (0 +10)
  16. Неймар («ПСЖ», Бразилия) – 9 (2 + 7)
  17. Тирасил Дангда («Патум Юнайтед», Тайланд) – 9 (2 + 7)
  18. Артем Довбик («Днепр-1», Украина) – 9 (5 + 4)
  19. Хуан Игнасио Диненно («ПУМАС», Аргентина) – 9 (9 + 0)
  20. Рафаель Вейга («Палмейрас», Бразилия) – 9 (9 + 0)
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Источник UA-Football
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