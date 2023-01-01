Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все из-за провала на ЧМ? Сборная Катара по футболу осталась без наставника
Другие новости
01 января 2023, 20:58 |
389
1

Все из-за провала на ЧМ? Сборная Катара по футболу осталась без наставника

Феликс Санчес и футбольная ассоциация Катара не продлили соглашение

01 января 2023, 20:58 |
389
1
Все из-за провала на ЧМ? Сборная Катара по футболу осталась без наставника
Twitter. Феликс Санчес Бас

Футбольная ассоциация Катара объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Феликсом Санчесом Бас.

Контракт Санчеса со сборной был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

На домашнем ЧМ-2022 сборная Катара под руководством Санчеса проиграл все три матча на групповом этапе.

В общей сложности испанец провел со сборной Катара 73 матча: 36 побед, 13 ничьих и 24 поражения.

По теме:
Лионель МЕССИ: «Этот год я никогда не забуду. Осуществил мечту»
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
Александр КАРАВАЕВ: «Довбик стабилен, а Мудрик талантлив»
ЧМ-2022 по футболу Феликс Санчес Бас сборная Катара по футболу
Источник ФИФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Хоккей | 01 января 2023, 04:10 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары

Восемь команд вышли в плей-офф

СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
Теннис | 01 января 2023, 12:59 22
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»

Теннисистка из рб недовольна

Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Футбол | 01.01.2023, 12:17
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
Бокс | 01.01.2023, 15:50
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Футбол | 01.01.2023, 21:15
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
А в якому конкретно місці провалився Катар на ЧС? Те що вперше, на правах організатора турніру, прийняли участь в ЧС?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
31.12.2022, 21:40 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2023, 14:45
Хоккей
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
30.12.2022, 20:45 1
Футбол
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
31.12.2022, 16:05 1
Война
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
01.01.2023, 08:51
Другие виды
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
01.01.2023, 09:12 18
Теннис
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
30.12.2022, 22:34 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности