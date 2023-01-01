Другие новости01 января 2023, 20:58 |
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Все из-за провала на ЧМ? Сборная Катара по футболу осталась без наставника
Феликс Санчес и футбольная ассоциация Катара не продлили соглашение
01 января 2023, 20:58 |
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Футбольная ассоциация Катара объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Феликсом Санчесом Бас.
Контракт Санчеса со сборной был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.
На домашнем ЧМ-2022 сборная Катара под руководством Санчеса проиграл все три матча на групповом этапе.
В общей сложности испанец провел со сборной Катара 73 матча: 36 побед, 13 ничьих и 24 поражения.
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А в якому конкретно місці провалився Катар на ЧС? Те що вперше, на правах організатора турніру, прийняли участь в ЧС?
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