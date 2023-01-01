Все из-за провала на ЧМ? Сборная Катара по футболу осталась без наставника

Футбольная ассоциация Катара объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Феликсом Санчесом Бас.

Контракт Санчеса со сборной был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

На домашнем ЧМ-2022 сборная Катара под руководством Санчеса проиграл все три матча на групповом этапе.

В общей сложности испанец провел со сборной Катара 73 матча: 36 побед, 13 ничьих и 24 поражения.