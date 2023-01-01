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Италия
01 января 2023, 16:28 |
512
2

Ищут варианты. Марсель продолжает переговоры по Малиновскому

Диалог идет довольно сложно

01 января 2023, 16:28 |
512
2
Ищут варианты. Марсель продолжает переговоры по Малиновскому
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации французских СМИ, «Марсель» ищет варианты договориться с «Аталантой» по поводу перехода украинского хавбека Руслана Малиновского.

Главная проблема в том, что итальянский клуб готов только продать своего игрока, тогда как французская сторона нацелена на аренду с возможностью выкупа.

Пока что решить этот вопрос не удается, но «Марсель» готов продолжать переговоры.

«Аталанта» не против ухода Малиновского, который в нынешнем сезоне потерял роль основного игрока. Руслан провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Руслан Малиновский Аталанта Марсель
Источник RMC Sport
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Комментарии 2
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Володимир Підвірний
Маліновський - зірка італійської суперліги. Ця зірка виведе вас на рівень  стабільно Ліги чемпіонів.
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0
Nick.Grabowski
Думаю, що Маліновському потрібна Англія. Лондон в ідеалі. Але бажано, щоб керівництво клубу та його головний тренер хотіли Малиновського та бачили його в складі. А там вже багато чого залежить від самого гравця.  
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