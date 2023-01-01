Ищут варианты. Марсель продолжает переговоры по Малиновскому
Диалог идет довольно сложно
По информации французских СМИ, «Марсель» ищет варианты договориться с «Аталантой» по поводу перехода украинского хавбека Руслана Малиновского.
Главная проблема в том, что итальянский клуб готов только продать своего игрока, тогда как французская сторона нацелена на аренду с возможностью выкупа.
Пока что решить этот вопрос не удается, но «Марсель» готов продолжать переговоры.
«Аталанта» не против ухода Малиновского, который в нынешнем сезоне потерял роль основного игрока. Руслан провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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