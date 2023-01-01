Лионель МЕССИ: «Этот год я никогда не забуду. Осуществил мечту»
Конец минувшего года игроку определенно удался
Лионель Месси поздравил болельщиков с 2023 годом и отметил, что в уже ушедшем году сумел реализовать свою большую футбольную мечту.
Форвард в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 и был признан лучшим игроком турнира.
«Это год, который я никогда не забуду. Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился, и я рад, что могу поделиться этим с моей замечательной семьей и друзьями. Добраться до мечты было бы невозможно без поддержки всех людей из Аргентины, из Парижа и Барселоны, а также других городов, откуда я получаю эту любовь».
«Желаю всем здоровья и силы в 2023 году», — сказал Месси.
После ЧМ-2022 Лионель получил отдых, поэтому вернется в состав ПСЖ в середине января.
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