Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель МЕССИ: «Этот год я никогда не забуду. Осуществил мечту»
Чемпионат мира
01 января 2023, 15:28 |
360
1

Лионель МЕССИ: «Этот год я никогда не забуду. Осуществил мечту»

Конец минувшего года игроку определенно удался

01 января 2023, 15:28 |
360
1
Лионель МЕССИ: «Этот год я никогда не забуду. Осуществил мечту»
twitter.com/FIFAWorldCup

Лионель Месси поздравил болельщиков с 2023 годом и отметил, что в уже ушедшем году сумел реализовать свою большую футбольную мечту.

Форвард в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 и был признан лучшим игроком турнира.

«Это год, который я никогда не забуду. Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился, и я рад, что могу поделиться этим с моей замечательной семьей и друзьями. Добраться до мечты было бы невозможно без поддержки всех людей из Аргентины, из Парижа и Барселоны, а также других городов, откуда я получаю эту любовь».

«Желаю всем здоровья и силы в 2023 году», — сказал Месси.

После ЧМ-2022 Лионель получил отдых, поэтому вернется в состав ПСЖ в середине января.

По теме:
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
Ланс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мбаппе лучше Месси. Француз победил в опросе Marca на лучшего игрока года
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу ПСЖ
Источник Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Депортиво купил экс-форварда Динамо и Карпат
Футбол | 01 января 2023, 12:31 0
ОФИЦИАЛЬНО. Депортиво купил экс-форварда Динамо и Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Депортиво купил экс-форварда Динамо и Карпат

Лукас Перес вернулся в Ла-Корунью, где уже играл ранее

АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
Футбол | 31 декабря 2022, 19:12 1
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити

Очередного гола Холанда оказалось недостаточно

Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Футбол | 01.01.2023, 11:11
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01.01.2023, 14:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Теннис | 01.01.2023, 08:16
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Костюк уверенно выиграла финал квалификации на турнире в Аделаиде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
14sergey1953
У Мессі, 2023 рік, буде ювілейним по забитим м'ячам. Мессі заб'є за Збірну 100 м'ячів і більше (зараз - 98 ), на клубному рівні в чемпіонатах заб'є - 500 м'ячів і більше ( зараз - 487), в офіційних матчах на клубному рівні заб'є - 700 м'ячів і більше ( зараз - 695 ), всього за клуби і збірну заб'є - 800 м'ячів і більше (зараз - 793 ). З ПСЖ виграє декілька титулів. А головне, щоб Мессі, ще не один рік, радував нас своєю грою!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
31.12.2022, 13:53 9
Футбол
Роналду может сыграть против Месси в середине января
Роналду может сыграть против Месси в середине января
31.12.2022, 14:44
Футбол
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
Ракетный обстрел Киева. Повреждены гостиница, Дворец Украина. Погиб человек
31.12.2022, 16:05 1
Война
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
31.12.2022, 12:15 9
Теннис
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
31.12.2022, 11:55
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ прокомментировал ракетный удар рашистов по Украине
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ прокомментировал ракетный удар рашистов по Украине
31.12.2022, 16:53 2
Война
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
31.12.2022, 21:25 64
Бокс
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
30.12.2022, 22:34 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности