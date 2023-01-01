ВИДЕО. Классный удар Мудрика. Шахтер определил лучший гол года

«Шахтер» по итогам голосования выбрал лучший гол 2022 года. Самым классным ударом в составе команды в прошлом году отметился хавбек Михаил Мудрик.

Игроку удался прекрасный дальний удар в матче Лиги чемпионов против «Селтика»

Именно Мудрик был признан лучшим игроком команды в минувшем году.

