Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Классный удар Мудрика. Шахтер определил лучший гол года
Украина. Премьер лига
01 января 2023, 15:11 |
754
1

ВИДЕО. Классный удар Мудрика. Шахтер определил лучший гол года

Точный удар в матче Лиги чемпионов

01 января 2023, 15:11 |
754
1
ВИДЕО. Классный удар Мудрика. Шахтер определил лучший гол года
ФК Шахтер

«Шахтер» по итогам голосования выбрал лучший гол 2022 года. Самым классным ударом в составе команды в прошлом году отметился хавбек Михаил Мудрик.

Игроку удался прекрасный дальний удар в матче Лиги чемпионов против «Селтика»

Именно Мудрик был признан лучшим игроком команды в минувшем году.

По теме:
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
ФОТО. Мудрик снова смотрел матч Арсенала. Назвал Артету топ-тренером
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Шахтер Донецк Михаил Мудрик видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко
Теннис | 01 января 2023, 08:05 4
Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко
Аделаида. Калинина пробилась в основу, где сыграет с Азаренко

Ангелина успешно преодолела сито квалификации

Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Другие виды | 01 января 2023, 08:51 0
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду

Главные новости на Sport.ua за 31 декабря

Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне
Футбол | 01.01.2023, 11:12
Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне
Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Футбол | 01.01.2023, 11:11
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
Футбол | 31.12.2022, 19:12
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
да, это гол года для всего украинского футбола.
феноменальный гол.
кроме того что сравнял счет, он еще психологически словал Селтик. До того Селтик полностью владел игрой и должен был забивать еще. А после этого гола поплыл и мог проиграть, если бы партнерами Мудрика были не "сиканы"
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
31.12.2022, 11:23 12
Футбол
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
01.01.2023, 12:17 6
Футбол
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
31.12.2022, 21:25 64
Бокс
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
01.01.2023, 09:12 16
Теннис
Роналду ушел в Аль-Наср, Арсенал будет бороться за Мудрика, рекорд Прометея
Роналду ушел в Аль-Наср, Арсенал будет бороться за Мудрика, рекорд Прометея
31.12.2022, 06:05 1
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
30.12.2022, 23:21 53
Футбол
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
30.12.2022, 22:34 16
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2023, 14:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности