ВИДЕО. Классный удар Мудрика. Шахтер определил лучший гол года
Точный удар в матче Лиги чемпионов
«Шахтер» по итогам голосования выбрал лучший гол 2022 года. Самым классным ударом в составе команды в прошлом году отметился хавбек Михаил Мудрик.
Игроку удался прекрасный дальний удар в матче Лиги чемпионов против «Селтика»
Именно Мудрик был признан лучшим игроком команды в минувшем году.
🔥 Найкращий гол «Шахтаря» у 2022 році за версією вболівальників – суперудар Михайла Мудрика ⚽— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 31, 2022
🚀 Потужний влучний удар у Лізі чемпіонів став переможцем «Battle голів – 2022» 👏🏻
У фіналі півзахисник набрав 57% голосів та обійшов Олександра Зубкова.#Shakhtar #Мудрик pic.twitter.com/4w0JK4gQST
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феноменальный гол.
кроме того что сравнял счет, он еще психологически словал Селтик. До того Селтик полностью владел игрой и должен был забивать еще. А после этого гола поплыл и мог проиграть, если бы партнерами Мудрика были не "сиканы"