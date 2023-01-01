Англия01 января 2023, 14:55 | Обновлено 01 января 2023, 14:57
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
Важные события во всех видах спорта
01 января 2023, 14:55 | Обновлено 01 января 2023, 14:57
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В воскресенье, 1 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла
16:00 Анже – Лорьян
16:00 Монако – Брест
16:00 Нант – Осер
16:00 Тулуза – Аяччо
18:00 Лион – Клермон
18:30 Ноттингем Форест – Челси
21:45 Ланс – ПСЖ
ХОККЕЙ
22:00 Нью-Джерси – Каролина
23:55 Флорида – Рейджерс
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