СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января

В воскресенье, 1 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла

1.68 – 4.20 – 5.30

16:00 Анже – Лорьян

2.60 – 3.40 – 2.80

16:00 Монако – Брест

1.48 – 4.90 – 6.40

16:00 Нант – Осер

1.87 – 3.50 – 4.60

16:00 Тулуза – Аяччо

2.17 – 3.35 – 3.60

18:00 Лион – Клермон

1.49 – 4.70 – 6.60

18:30 Ноттингем Форест – Челси

6.10 – 4.10 – 1.62

21:45 Ланс – ПСЖ

3.35 – 3.50 – 2.23

ХОККЕЙ

22:00 Нью-Джерси – Каролина

2.48 – 4.30 – 2.41

23:55 Флорида – Рейджерс

2.20 – 4.50 – 2.65