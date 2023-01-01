ФОТО. Мудрик снова смотрел матч Арсенала. Назвал Артету топ-тренером

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик снова выложил в Instagram скрин, на котором видно, что игрок смотрел матч АПЛ между «Брайтоном» и «Арсеналом».

Мудрик отметил и экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, и наставника «Арсенала» Микеля Артету, назвав обоих топ-тренерами.

Сейчас лондонский клуб ведет переговоры о трансфере Мудрика, однако стороны договориться пока не могут, так как «Шахтер» хочет получить около 100 миллионов евро.

Михаил же рассчитывает, что переход состоится до конца января.