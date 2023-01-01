Англия01 января 2023, 13:35 | Обновлено 01 января 2023, 14:06
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ФОТО. Мудрик снова смотрел матч Арсенала. Назвал Артету топ-тренером
Игрок подает все возможные сигналы
01 января 2023, 13:35 | Обновлено 01 января 2023, 14:06
1264
4
Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик снова выложил в Instagram скрин, на котором видно, что игрок смотрел матч АПЛ между «Брайтоном» и «Арсеналом».
Мудрик отметил и экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, и наставника «Арсенала» Микеля Артету, назвав обоих топ-тренерами.
Сейчас лондонский клуб ведет переговоры о трансфере Мудрика, однако стороны договориться пока не могут, так как «Шахтер» хочет получить около 100 миллионов евро.
Михаил же рассчитывает, что переход состоится до конца января.
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Комментарии 4
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Мудрик, моргни если тебя держат в заложниках
coaches - це множина, якщо маємо на увазі тренерів. Нехай краще вчить англійську Мудрик
Показать Скрыть 1 ответ
Бідний Міша, він вже не знає, як ще попроситися в Арсенал)
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