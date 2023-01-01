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  4. ФОТО. Мудрик снова смотрел матч Арсенала. Назвал Артету топ-тренером
Англия
01 января 2023, 13:35 | Обновлено 01 января 2023, 14:06
1264
4

ФОТО. Мудрик снова смотрел матч Арсенала. Назвал Артету топ-тренером

Игрок подает все возможные сигналы

01 января 2023, 13:35 | Обновлено 01 января 2023, 14:06
1264
4
ФОТО. Мудрик снова смотрел матч Арсенала. Назвал Артету топ-тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик снова выложил в Instagram скрин, на котором видно, что игрок смотрел матч АПЛ между «Брайтоном» и «Арсеналом».

Мудрик отметил и экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, и наставника «Арсенала» Микеля Артету, назвав обоих топ-тренерами.

Сейчас лондонский клуб ведет переговоры о трансфере Мудрика, однако стороны договориться пока не могут, так как «Шахтер» хочет получить около 100 миллионов евро.

Михаил же рассчитывает, что переход состоится до конца января.

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Арсенал Лондон Михаил Мудрик Шахтер Донецк Микель Артета Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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Мурчик
Мудрик, моргни если тебя держат в заложниках 
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+5
Serhii P.
coaches - це множина, якщо маємо на увазі тренерів. Нехай краще вчить англійську Мудрик
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+3
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Tasha19
Бідний Міша, він вже не знає, як ще попроситися в Арсенал)
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0
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